Molfetta, nasconde droga in campagna: arrestata una 29enne

Aveva nascosto in un albero un bilancino di precisione ma non ha fatto in tempo a disfarsi anche di 38 grammi circa di cocaina e 280 grammi circa di eroina che aveva in una busta. Per questo una 29enne di Molfetta è stata arrestata dai carabinieri. I militari l'hanno sorpresa in agro di Molfetta, presso la zona Piscina Cileo. Nell'incavo dell'albero c'erano anche due rotoli di nastro isolante utilizzato per il confezionamento. La donna, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stata condotta nella propria abitazione, a disposizione della locale Procura della Repubblica di Trani che ha chiesto la convalida dell’arresto e la conferma della misura cautelare da parte del GIP presso il Tribunale di Trani.

© Riproduzione riservata