Andria, rimosso lo storico ponte di via Bisceglie. Sarà allargata la sede stradale

Ad Andria lo storico ponte di via Bisceglie è stato rimosso. I lavori si sono eseguiti l'altra notte e fanno parte dell'intervento di interramento dei binari della linea ferroviaria Bari nord, gestita da Ferrotramviaria, che consentirà proprio ad Andria di sopprimere i passaggi a livello e rendere meglio percorribile alcune arterie principali di ingresso e uscita dalla città.

Il progetto prevede l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di nuovo ponte, previa demolizione e ricostruzione, a maggiore distanza l'uno dall'altro, dei sostegni dell'impalcato.

I lavori dovrebbero durare alcuni mesi, durante i quali in via Bisceglie sarà possibile soltanto la circolazione in entrata, mentre quelle in uscita dovrà avvenire da viabilità alternative.

