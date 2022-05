Pesca, nuovo stop per 7 giorni dalle Marche fino alla Puglia: operatori in ginocchio

Sette giorni di fermo dei pescherecci delle Marinerie dell’Adriatico e nuovo stato di agitazione. Dal 21 maggio le imbarcazioni a strascico della flottiglia delle Marche, Abruzzo Molise e Puglia, resteranno in porto fino a domenica prossima a seguito di un nuovo stato di agitazione dichiarato da ieri. La decisione è maturata, a conclusione di un incontro delle marinerie d’Italia riunitesi nel mercato ittico di Termoli (Campobasso). Oltre 150 operatori, tra armatori e pescatori dell’Adriatico, si sono ritrovati nel porto termolese per discutere il “da farsi”.

“A distanza di due settimane dalle richieste inviate al Governo non è accaduto nulla. Non c’è stata alcuna risposta dalla scorsa riunione di Pescara - dichiara Paola Marinucci, Presidente dell’associazione armatori del Molise -. Per questo motivo si è deciso un nuovo fermo fino a domenica prossima. Non è uno sciopero ma uno stato di agitazione". Solo nella città di Termoli sono 45 i pescherecci a strascico che non usciranno in mare.“Non possiamo continuare in questo modo - conclude la coordinatrice dell’associazione armatori molisana -. Qui rischiamo davvero di chiudere tutti”.

