Motociclista fuoristrada nel Leccese, ricoverato in ospedale in codice rosso

Perde il controllo della moto e finisce in ospedale in codice rosso. È accaduto intorno alle 8 di oggi sulla strada statale 274, che collega Gallipoli a Leuca, poco dopo il pericoloso incrocio a raso per Presicce e Alessano. Il motociclista, C. G. 44 anni di Supersano, stava percorrendo la statale insieme a un gruppo di amici, anche loro in moto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, una Kawasaki 750, ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, terminando la sua corsa sul terreno adiacente la carreggiata.

Nella "sfortuna" la moto è andata a finire in un cespuglio di rovi salvandogli così la vita evitando di andare a sbattere contro un muretto a secco. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane al pronto soccorso del “Cardinale Panico” di Tricase in codice rosso. Il malcapitato, all’arrivo dei soccorsi, era cosciente e la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica, diretti dal maresciallo Tommaso Maggio, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

