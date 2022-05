Il nuovo premier australiano Anthony Albanese è originario di Barletta

Anthony Albanese, 59 anni, del Partito laburista, è il nuovo premier australiano. Le sue origini italiane ci riconducono alla città di Barletta, in cui era nato suo padre Carlo, che il neo presidente oceanico conobbe soltanto nel 2006. Anthony Albanese nacque da una relazione tra suo padre ed una donna australiana avvenuta in crociera e ha altri due fratelli in Puglia.

La sua vittoria elettorale ha portato l'Australia a scegliere il cambiamento dopo il governo conservatore del suo predecessore e Albanese ha promesso al suo popolo, fra le altre cose, che l'Australia diventerà una superpotenza delle energie rinnovabili.

© Riproduzione riservata