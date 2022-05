Terribile incidente sulla A16: morto un 59enne foggiano

Pare sia deceduto sul colpo un uomo di 59 anni originario di Panni, in provincia di Foggia nel violento impatto tra la sua auto e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 99 in direzione Canosa, nel territorio di Vallesaccarda e ha coinvolto un autocarro e un’autovettura.

Nel violento impatto l’uomo alla guida del pesante automezzo non ha subito gravi conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul luogo dell'incidente pronto l'intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

© Riproduzione riservata