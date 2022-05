Altamura, aperture straordinarie per la cava dei dinosauri

La cava dei dinosauri di Altamura, una paleosuperficie con oltre 20.000 impronte di dinosauro risalenti a oltre 80 milioni di anni fa, riapre con maggior continuità al pubblico. La grande richiesta di visite da parte di scolaresche e turisti ha spinto l’amministrazione comunale ad aprire il sito paleontologico in maniera continuativa.

Dopo i lavori finanziati con fondi statali per la messa in sicurezza delle pareti di roccia e per la realizzazione di una passerella per la fruizione da parte dei visitatori, è stato possibile infatti incrementare le visite saltuarie degli scorsi anni. Attualmente è in corso il progetto “Geoschool” del Parco nazionale dell’Alta Murgia con le visite delle scuole, a cura delle guide ufficiali del Parco.

Per una gestione strutturata del sito, l’Amministrazione comunale sta attuando delle sinergie con la Città metropolitana di Bari e con la Regione Puglia e intende attuarle anche con Pugliapromozione. L’obiettivo è garantire adeguate strutture di accoglienza, a cominciare da una biglietteria. Per il momento però è possibile prenotare visite guidate. Nei giorni in cui sono previste, il Comune garantisce l’apertura e la chiusura del sito. Le visite devono essere concordate (non è possibile presentarsi senza la prenotazione) e sono gratuite.

“L’apertura straordinaria della cava dei dinosauri – afferma la sindaca Rosa Melodia – consente di dare seguito alle tante richieste che arrivano per visitarla e sicuramente arriveranno perché si preannunciano mesi importanti per il turismo. Ovviamente non dimentichiamo che la vera sfida è giungere a una gestione strutturata del sito, obiettivo da raggiungere con i tavoli in corso”.

“Le modalità di visita sono state pensate per consentire alle guide turistiche di fornire la propria professionalità – aggiunge l’assessore al turismo Margherita Fiore - al fine di divulgare in modo adeguato le peculiarità e il fascino di questo luogo che per le sue caratteristiche uniche riveste rilevanza internazionale”.

Il sito è accessibile solo su prenotazione dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 dopo aver scaricato il modulo dal sito del Comune e averlo inviato via mail.

© Riproduzione riservata