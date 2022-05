Barletta, otto chili di marijuana scovati... dal cane Zilo

Si chiama Zilo il cane antidroga che ha aiutato i carabinieri di Barletta a trovare e sequestrare 8 chili di marijuana ed altra sostanza stupefacente.

Una volta che i militari erano entrati in uno stabile di edilizia popolare del quartiere Borgovilla, è stato proprio il fiuto del giovane pastore tedesco a portarli immediatamente sul pianerottolo all’ultimo piano dove, tra vari borsoni e scatoloni accantonati, erano occultate diverse buste di plastica contenenti la sostanza stupefacente.

Dopo il primo rinvenimento dell’unità cinofila, i Carabinieri decidevano quindi di estendere la perquisizione anche alle aree vicine, rinvenendo in tutto circa 8 chilogrammi di marijuana, divisa in 40 dosi, e 2 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 150 grammi. Ed ancora, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e sarà analizzata attraverso più approfonditi accertamenti di laboratorio. Sono tuttora in corso accertamenti per riscontrare la riconducibilità dell’ingente quantitativo di droga.

