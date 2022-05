Bari: torna in libertà l'ex sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto

Torna in libertà l'ex sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, finito ai domiciliari lo scorso 21 aprile nell'ambito dell'inchiesta chiamata 'Amici miei' coordinata dalla procura di Bari e delegata alla Finanza, su alcuni appalti indetti dall'amministrazione cittadina. Vitto era stato arrestato con le accuse di turbata libertà degli incanti e falsità ideologica. Il Riesame ha accolto il ricorso presentato dai difensori Michele Laforgia e Nicola Petrarulo che, in precedenza, avevano presentato istanza al gip del tribunale di Bari, senza ottenere la remissione in libertà. E' stato lo stesso Vitto che, all'indomani dell'interrogatorio di garanzia si era dimesso, "allo scopo di escludere interferenze con le indagini e la campagna elettorale in corso", a confermare la decisione del riesame scrivendo un post sulla sua pagina Facebook

© Riproduzione riservata