Andria, lite furibonda a colpi d'ascia sedata dalla polizia locale nei pressi della scuola "Rodari"

Due persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria ad Andria dopo che, per futili motivi, la loro lite era degenerata al punto che uno dei due contendenti aveva estratto dalla propria vettura un'ascia con la quale si stava dirigendo minaccioso verso la controparte. Ad evitare il peggio, l'intervento di una agente della polizia locale.

L'episodio è avvenuto ieri nei pressi della scuola elementare Rodari, in via Murge. La vigilessa era lì per disciplinare la circolazione in occasione dell'uscita degli alunni da scuola, ma le urla hanno richiamato la sua attenzione e lei, dopo avere indotto l'uomo con l'ascia in mano a più miti consigli, ha identificato entrambi i protagonisti del diverbio.

