Travolge con l'auto due persone in bici e scappa. Gli agenti sono sulle sue tracce

Erano intenti, di buon mattino, a raggiungere il loro posto di lavoro in bicicletta, ma un pirata della strada li ha travolti ed è scappato via. E' successo alla periferia di Foggia, precisamente in via Manfredonia, quando due braccianti extracomunitari sono stati travolti da un'auto probabilmente a forte velocità il cui conducente non si sarebbe fermato per soccorrere i malcapitati o chiamare aiuto.

Entrambi feriti, i due hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso, dove sono giunti tramite ambulanza: uno ha riportato lesioni di lieve entità, per l'altro si attendono gli esiti degli esami con la prognosi che resta ancora riservata. Intervento immediato delle forze dell'ordine con gli agenti della Polizia Locale che avrebbero già individuato il conducente del mezzo tanto che ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori: rischia la denuncia penale per omissione di soccorso.

