Un rimorchiatore italiano è affondato per cause ancora non chiare a circa 50 miglia al largo di Bari. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 5 dispersi. Alcune motovedette della Capitaneria di porto di Bari si sono dirette sul posto per prestare i primi soccorsi. Sono intervenute anche unità della Guardia costiera e mezzi navali delle autorità croate, oltre a mercantili che stanno collaborando alle operazioni di salvataggio.

