Auto contro cinghiali a Lucera: è l'ennesimo incidente nel Foggiano

Ancora incidenti tra automobilisti e cinghiali. Questa volta non è successo sul Gargano, dove un mese fa perse la vita l'imprenditore agricolo Lugi Turco. L'impatto sulla SS17, nei pressi di Lucera. Dalle prime ricostruzione pare che due grossi animali hanno attraversato la strada scontrandosi contro una Jeep Renegade che è andata completamente distrutta vista anche l'imponente stazza dei due animali. Salvi, per fortuna, i passeggeri. Uno dei cinghiali, invece, è morto l'altro è scappato.

Intervento ancora una volta di Coldiretti che ha chiesto subito una stretta sul piano degli abbattimenti. "Un intervento deciso sul fronte della proliferazione dei cinghiali che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole e rischiano di diffondere la peste suina ben oltre le aree infette". E’ quanto chiede la Coldiretti Puglia, dopo l’ennesimo indicente stradale in provincia di Foggia.

