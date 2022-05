Omicidio a Foggia, il 32enne Alessandro Scrocco freddato nella sua auto IL VIDEO

Ha un nome e cognome il giovane ucciso ieri sera nel parcheggio del carcere di Foggia a colpi di arma da fuoco. Si tratta del 32enne Alessandro Scrocco freddato da sicari mentre era intento a rientrare in carcere visto che il giovane era in semilibertà. Tutto, a quanto pare, è avvenuto in pochi secondi. Scrocco era nei pressi del carcere in via delle Casermette dove uno o più killer lo ha freddato senza possibilità di scampo.

Sul posto la Polizia di Stato per le indagini. Scrocco aveva precedenti penali per omicidio. Nel 2010, quando aveva soltanto 19 anni, uccise con un colpo di pistola un giovane di 29 anni, Giuseppe Speranza. Per questo motivo venne condannato a 19 anni di reclusione nel 2011 e stava scontando la pena in regime di semilibertà.

