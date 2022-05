Trani, carenze igieniche in due cocktail bar: sanzioni

In due cocktail-bar di Trani i Nas dei carabinieri hanno riscontrato alcune carenze igienico-sanitarie, sanzionate con contravvenzioni per complessivi 2.000 euro. Inoltre i militari hanno identificato circa 100 persone riversatesi nei luoghi della “movida”, elevando in totale 43 sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada, prevalentemente per divieto di sosta. Ai controlli ha partecipato anche una pattuglia della Polizia locale, per le attività di specifica competenza.

Nello stesso scorso fine settimana, a Bisceglie, sono stati svolti analoghi servizi nelle vie del centro e del lungomare maggiormente frequentate, con 60 persone identificate e 35 veicoli controllati, i cui conducenti sono stati sottoposti a verifica del tasso alcolemico risultando al di sotto dei limiti imposti dalla legge.

