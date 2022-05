Omicidio a Foggia, freddato nella sua auto nel parcheggio del carcere

E' stato freddato con alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era nella sua auto nel parcheggio del carcere. Omicidio pochi minuti fa a Foggia nei pressi del carcere di via delle Casermette. Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita all'interno di un'auto. L'uomo era accasciato in una Nissan scura. Sul posto la polizia, che ha già effettuato i rilievi. La vittima sarebbe già nota alle forze dell'ordine. A quanto pare l'uomo era in semilibertà e stava tornando in carcere.

© Riproduzione riservata