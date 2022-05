Oltre 5 kg di eroina pronta per lo spaccio sequestrata ad Altamura

I finanzieri della Compagnia di Altamura hanno arrestato arresto di un 32enne albanese, residente ad Altamura, sequestrandogli quasi 5 chili e mezzo di eroina: se ne sarebbero potute ricavare oltre 100.000 dosi, che sarebbero state cedute nelle piazze di spaccio consentendo guadagni illeciti agli spacciatori per oltre 700.000 euro.

La scoperta a seguito del controllo della sua autovettura, al cui interno c'era dieci confezioni a forma di parallelepipedo, contenenti proprio eroina. Il 32enne è stato condotto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Bari, nella casa circondariale del capoluogo in attesa di presentarsi dinanzi al Gip, che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

