Lavoratori in nero a Cerignola e Ordona: sanzioni e sospensione delle attività

Sono 6 i lavoratori individuati in due aziende di Cerignola e Ordona. Gli agenti dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per le due aziende foggiane e comminate le corrispondenti sanzioni amministrative. Continua la lotta al lavoro nero da parte dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia che nei giorni scorsi ha effettuato numerose attività di vigilanza nel settore agricolo in diversi comuni della provincia.

"A seguito degli accessi eseguiti in due aziende ubicate negli agri di Cerignola e Ordona - si riporta una nota dell'Ispettorato -, ne è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito dell’individuazione di 6 lavoratori occupati in nero e sono state comminate le corrispondenti sanzioni amministrative”.

© Riproduzione riservata