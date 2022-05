Bari, clan Parisi: cinque condanne definitive per traffico di droga

Sono stati condannati a pene fra i 4 e gli 11 anni di reclusione in via definitiva e per questo stamattina si sono aperte le porte del carcere per cinque esponenti del clan Parisi di Japigia, uno fra i più importanti della città. Ad eseguire gli arresti, su ordine della Procura, è stata la Squadra mobile della questura. In manette due 40enni, un 31enne, un 27enne e un 26enne.

Nel 2019 furono già arrestati nell'ambito dell'operazione "Brothers", con l'accuso di spaccio e traffico di droga, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione. Le indagini erano partite in seguito a una serie di omicidi nel 2017 a Japigia. I cinque, insieme ad altre quattro persone, avrebbe fatto parte di una articolata rete di spaccio in grado di guadagnare 60mila euro al mese grazie a una quarantina di cessioni di dosi al giorno. Nell'occasione fu sequestrata anche una pistola calibro 9, mentre nel 2017 nel muro di una abitazione in via Peucetia fu recuperata la somma di un milione di euro, probabile provento dello spaccio.

© Riproduzione riservata