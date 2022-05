Gargano preso d'assalto: record di presenze nell'ultimo week-end

Vacanze, mare, Gargano. La bella stagione è finalmente arrivata e il Gargano è stato preso letteralmente d'assalto nella prima vera domenica dal sapore estivo. Vieste, Peschici, Mattinata e Rodi Garganico hanno fatto registrare l’affluenza maggiore soprattutto in quei lidi che già dalla settimana scorsa avevano riaperto. Il Gargano si conferma una delle mete turistiche più amate e ambite dal turismo nazionale e internazionale. Dopo le festività pasquali un altro banco di prova per la perla della costiera adriatica che ha fatto registrare tantissime presenze con le spiagge prese d’assalto per godersi i caldi raggi del sole e per i più temerari regalarsi un primo tuffo nelle acque cristalline.

L’anticiclone Hannibal ha portato il caldo anche in Puglia dove le temperature hanno superato anche i 30 gradi. Presenze importanti anche nell’arcipelago delle Isole Tremiti: qui l’unica spiaggia attrezzata era praticamente piena e a partire dal week end del 2 giugno ci sarà già il pienone in tutte le strutture ricettive. Insomma nel Gargano c’è ottimismo per una ripresa del turismo che anche quest’estate farà registrare i migliori risultati di tutta la Puglia con Vieste, Peschici e le Tremiti di gran lunga le località più frequentate di tutta la regione.

