Coronavirus in Puglia, 814 nuovi casi e un decesso. Tasso di positività al 10%

Il 10% degli 8.127 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 814 nuovi casi di contagio la gran parte dei quali rilevati in provincia di Bari in cui si contano 293 malati Covid in più rispetto e ieri. Seguono per nuove positività accertate le province di Lecce con 202, Foggia con 110, Brindisi con 89, Taranto con 71 e Bat con 42. Altri sei casi riguardano residenti fuori regione e di un altro non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 89.054 di cui 451 ricoverati in area non critica Covid (11 in meno rispetto e ieri) e 25 in terapia intensiva. È uno solo il decesso segnalato nel bollettino odierno diffuso dalla Regione che fa salire a 8.397 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

© Riproduzione riservata