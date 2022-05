Bari, la Città Metropolitana assume 14 dipendenti. Tutti i dettagli

La Città Metropolitana di Bari fa partire nuovi concorsi per rinforzare il personale. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 33 del 26 aprile 2022 - i bandi promossi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 figure professionali previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 (piano assunzionale 2021).

Si tratta, nel dettaglio, di 4 posti di “Funzionario specialista tecnico”, categoria D, 2 posti di “Funzionario specialista tecnico ambientale”, categoria D, 2 posti di “Assistente sociale”, categoria D, 1 posto di “Funzionario specialista contabile”, categoria D, 1 posto “Amministratore di sistema informativo”, categoria D, 1 posto “Programmatore di sistema”, categoria D, 1 posto di “Funzionario di polizia locale (area vasta)”, categoria D e 2 posti di “Istruttore tecnico”, categoria C.

Un anno fa, la Città metropolitana ha rimesso in moto la macchina delle assunzioni investendo su una serie di competenze tecniche e amministrative e per contrastare le numerose cessazioni dal servizio che si sono determinate nell’ultimo periodo anche a seguito della possibilità di ricorrere al pensionamento con la cosiddetta “quota 100”.

“Questi nuovi concorsi daranno la possibilità a tutta la grande macchina amministrativa della Città metropolitana di Bari di potersi avvalere di nuove figure essenziali per assicurarne il massimo funzionamento – afferma la consigliera delegata al Personale, Alessandra Anaclerio -. Nei prossimi mesi sono previsti nuovi bandi di selezione proprio perché uno dei nostri obiettivi, dopo tanti anni di blocco delle assunzioni, è quello di creare occupazione soprattutto fra i giovani al fine di garantire loro un futuro professionale nella propria terra”.

Il testo integrale di ciascun bando di concorso pubblico, con l’indicazione delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Bari (sezione “concorsi pubblici”) e nell’Amministrazione Trasparente (sezione “bandi di concorso” - “concorsi pubblici”).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it sezione “Concorsi on line” entro e non oltre il 26 maggio 2022 (incluso).

© Riproduzione riservata