Blitz anti-degrado a Foggia. Abusivismo, prostituzione e bivacco nel mirino della Polizia

Continua senza sosta il lavoro della Polizia Locale di Foggia. Gli agenti del capoluogo della Capitanata rilanciano la loro intesa attività rivolta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado in alcuni quartieri di Foggia. Controlli costanti in via Podgora dove gli agenti hanno effettuato un sequestro amministrativo di indumenti usati venduti abusivamente sulla pubblica via. Gli agenti hanno intimato allo stesso ambulante abusivo, un giovane di 22 anni, un ordine di allontanamento per 48 ore con un Daspo Urbano perché effettuava la vendita di merce sprovvisto di autorizzazione.

In via Scillitani due donne sono state sorprese a svolgere attività di meretricio sono state sanzionate dagli agenti e è stato impartito loro il relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona. Sotto i portici di piazzale Vittorio Veneto, smantellato un giaciglio composto da coperte e cartoni e sottoposto a "Daspo Urbano" un uomo in atteggiamenti di bivacco.

