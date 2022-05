Bari, trovato morto un sottufficiale dell'aeronautica: aperta un'inchiesta

È stato trovato senza vita la notte scorsa, dopo essere caduto dal terrazzo del Comando Terza Regione Aerea sul lungomare di Bari. Secondo le prime informazioni raccolte potrebbe trattarsi di un suicidio, ma la procura di Bari ha aperto un'inchiesta per verificare le cause della morte di un sottufficiale dell'Aeronautica di 50 anni.

L'uomo aveva infatti anche un profondo taglio alla gola. Potrebbe esserselo procurato da solo, prima di lanciarsi nel vuoto, ma gli investigatori vogliono verificarlo. I colleghi, ma anche parenti e amici, sono sconvolti. L'uomo era infatti molto conosciuto e attivo anche nella società.

Sull'episodio il pm di turno Alessandro Pesce ha aperto un fascicolo come atto dovuto per disporre l’autopsia e fugare ogni dubbio su quello che, stando anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno confermato la dinamica, appare come un suicidio.

© Riproduzione riservata