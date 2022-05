Trani, calci e pugni contro un 14enne: denunciati tre ragazzi

Sono stati denunciati gli aggressori di un minore, raggiunto da insulti, calci e pugni lo scorso 10 maggio in via Cavour a Trani.

Si tratta di tre 17enni, che inveivano nei confronti di un 14enne offendendolo per l’abbigliamento che indossava. Il giovane tentava di allontanarsi ma veniva preso di mira in particolare da un componente del gruppo, che iniziava a sferrargli pugni al volto e calci sulle natiche.

Il malcapitato cercava di sottrarsi alla furia dell'aggressore e si dirigeva di corsa verso piazza Plebiscito, dove veniva inseguito e raggiunto dal branco e nuovamente colpito con calci e pugni, che gli procuravano una frattura al setto nasale.

Fortunatamente alcuni passanti intervenivano e i responsabili si dileguavano prendendo varie direzioni di fuga. Alcuni istanti dopo sopraggiungevano un equipaggio del Commissariato di Trani e uno del 118. I poliziotti ricostruivano la dinamica della vicenda e risalivano all’identità dell’autore dell’aggressione.

In ogni caso, di concerto con la Procura dei minori, i tre giovani sono stati denunciati: il primo per il reato di lesioni personali e tutti tre, in concorso, per quello di ingiuria.

