Terlizzi, 68enne ai domiciliari per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Gli agenti della Polizia locale di Terlizzi hanno arrestato in flagranza di reato, con l'ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, un 68enne di Bari, residente a Mola di Bari, già noto alle forze dell'ordine.

All'indagato, che si trovava sulla Strada provinciale 231 (ex 98), in territorio di Terlizzi, sono stati sequestrati l'auto e il telefono cellulare, utilizzati per commettere i reati contestati.

L'operazione è stata coordinata dal Pubblico ministero di turno presso la Procura di Trani, che ha disposto gli arresti domiciliari a carico del responsabile.

© Riproduzione riservata