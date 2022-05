Sanità in Puglia, il presidente Emiliano: "Tolgono quasi 100 milioni di euro"

"Quando anni fa il Sud aveva più popolazione del Nord, il criterio di ripartizione dei fondi era fondato anche sull'età della popolazione, supponendo una spesa maggiore correlata a una popolazione più anziana. Noi abbiamo perso abitanti a causa della devastante politica che non ha consentito ai nostri giovani di rimanere nei nostri territori. Adesso vogliono cambiare il sistema e farlo pro capite, senza considerare che la Regione Puglia è quella che sul piano sanitario ha fatto percorso di crescita tra più importanti d'Italia".

È l'allarme lanciato dal governatore pugliese Michele Emiliano nel corso del forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento (Napoli). "Ora mi tolgono quasi 100 milioni di euro, in una situazione - osserva Emiliano - in cui già non ci pagano le spese pandemia, perché la popolazione della Puglia è scesa sotto i 4 milioni. Il criterio deve essere quello dei livelli essenziali delle prestazioni".

Il presidente della Regione ricorda, ancora, che la Puglia "ha la metà degli ospedali dell'Emilia-Romagna e 40mila dipendenti in meno, oltre a centinaia di milioni in meno. Bisognerebbe usare il criterio della parità delle armi: stessi obiettivi con lo stesso personale e le stesse risorse"

