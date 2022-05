San Marco in Lamis, truffano 4500 euro a due anziani. Due arresti

I carabinieri della stazione di San Marco in Lamis, sul Gargano in provincia di Foggia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone indiziate di aver consumato una truffa ed averne tentato un’altra, ai danni di due anziane nella cittadina di San Marco in Lamis. Le vittime, nello specifico, erano state contattate da una utenza telefonica tramite cui, nel primo caso si millantava la urgente ed impellente necessità di ritirare un pacco che sarebbe stato consegnato a breve da un corriere previo pagamento di una somma pari a 4.500 euro. L’anziana donna si è insospettita per quella telefonata, dunque l’ha interrotta bruscamente avvertendo subito il figlio, il quale ha contattato immediatamente i carabinieri del luogo.

Nell’altro caso, invece, l’anziana signora ha ricevuto una telefonata da una persona che si millantava essere suo nipote, il quale preannunciava che di lì a poco sarebbe arrivato un suo amico a cui doveva consegnare del denaro che sarebbe servito per un acquisto mentre lui si trovava piantonato dai carabinieri presso l’ufficio postale. Subito dopo è giunto presso la sua abitazione un giovane che chiedeva la somma di 4.500 euro. L’anziana donna non godendo della disponibilità della somma richiesta, ha consegnato tutto quanto era in suo possesso ovvero la somma di 2 mila euro in contanti. Ricevuto il denaro, il malfattore si è allontanato riferendo che avrebbe raggiunto il nipote presso l’ufficio postale.

