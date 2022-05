Opere abusive sulla costa del Gargano: programmate due demolizioni

Dalle azioni di monitoraggio svolte in località “Torre Mileto”, località balneare sul Gargano-Nord, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lesina, congiuntamente al Comando di Polizia Municipale, sono stati programmati due interventi di demolizione d’ufficio che si svolgeranno a breve.

Il primo intervento di demolizione di opere abusive è relativo a un immobile ricadente su area demaniale marittima costituito da 2 piani fuori terra con copertura in solaio e scala esterna per accesso al terrazzo, avente una superficie complessiva di 120 mq, con annesso portico esterno di una recinzione costituita da blocchetti di cemento di un’area avente superficie pari a circa 322 mq. Per questo immobile, nel 1983, è stata emessa l’Ordinanza di demolizione con la quale si ordinava di demolire le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi. Tale ordinanza non è stata ottemperata.

Il secondo intervento di demolizione di opere abusive è relativo a un immobile ricadente su area demaniale marittima costituito da 2 piani fuori terra, avente una superficie coperta pari a circa 93,60 mq. Per questo immobile, nel 1999, è stata emessa l’Ordinanza di demolizione che è stata ottemperata.

