Cerignola: sequestrati terreni, case e 49 auto rubate ad un pregiudicato

La polizia e la Guardia di Finanza di Foggia hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato nei confronti di un pregiudicato di Cerignola in provincia di Foggia. Sotto sequestro tre immobili, un terreno ed una società del commercio di veicoli. L'uomo, con precedenti per estorsione e ricettazione, è indiziato di furto aggravato, truffa e falsità ideologica, interruzione di comunicazioni informatiche, associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, al riciclaggio ed ai furti.

Nel mirino della Guardia di Finanza di Foggia anche 49 autovetture oggetto di furto per un controvalore di quasi 700mila euro. Le indagini patrimoniali, estese tra l'altro ai familiari conviventi, avrebbero dimostrato, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020, la disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

