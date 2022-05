Castel del Monte, muore autista di pullman: stroncato da un infarto

In 13 minuti l'ambulanza del 118 ha raggiunto Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani) e provato a rianimare un 65enne di Lecce, autista di un pullman colpito da infarto, purtroppo senza successo.

Il paziente era un soggetto a rischio ed è stato rianimato per diversi minuti: l'infarto che lo ha colpito era molto esteso.

"Con molta fatica parliamo di un caso di cronaca che porta con sé dolore e sgomento, ma non possiamo permettere che venga strumentalizzato. E questo innanzitutto per estremo rispetto nei confronti della vittima e della sua famiglia. E' doveroso però da parte nostra chiarire un punto - dice Tiziana Dimatteo, direttrice generale Asl Bt -: il servizio di emergenza ha funzionato e i soccorsi sono arrivati anche prima di quanto prevede la norma. Hanno rianimato a lungo ma non c'è mai stata ripresa. Siamo addolorati per quanto accaduto ma non possiamo pensare di tenere una postazione 118 in tutti i luoghi di interesse della provincia che pure sono tantissimi. Considerando l'afflusso di gente che visita Castel del Monte e che ripopola d'estate l'area circostante questa direzione, consolidando una prassi, ha già predisposto il presidio aggiuntivo da giugno a settembre. E non solo, abbiamo anche garantito un presidio per i prossimi due fine settimana, considerando anche che le temperature si sono improvvisamente alzate. Ma va specificato che si tratta di un servizio aggiuntivo, voluto e garantito dalla Asl, perché la norma regionale non prevede il 118 a Castel del Monte".

© Riproduzione riservata