Minacce di morte a Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli. Arrestato un 47enne

Minacce di morte al sindaco di Gallipoli e presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva: la polizia ha arrestato il responsabile. Si tratta di Stefano Della Rocca, 47enne già noto alle forze dell’ordine dal magistrato di turno Luigi Mastroniani, per violenza o minaccia a un corpo politico.

L’uomo si era recato nel pomeriggio a Palazzo di Città per chiedere con violenza l’assegnazione di un alloggio popolare ma non era la prima volta che l’uomo minacciava l’amministratore. In seguito alla denuncia dell’accaduto, sono scattate immediatamente le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Gallipoli.

