Guerra di mala a Bari, due condanne all'ergastolo per l'omicidio di Nicola Lorusso

L'11 gennaio del 2015 uccisero, durante un regolamento di conti, il 59enne Nicola Lorusso nel quartiere San Girolamo di Bari. Ora i pregiudicati Leonardo Campanale, 52 anni, e Gianfranco Caputi, 36 anni, dovranno scontare l'ergastolo. La Squadra Mobile della Questura ha eseguito due ordini di carcerazione disposti dalla Procura generale nei confronti dei due. L'omicidio maturò nell'ambito della guerra di mafia tra clan rivali per il controllo del traffico di droga, estorsioni a commercianti e imprese edili. La mattina dell'11 gennaio 2015, a poca distanza dalla propria abitazione mentre era alla guida di un'auto in compagnia della moglie, Lorusso, anche lui pregiudicato, fu ucciso da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi con un fucile mitragliatore AK 47 kalashnikov. Il delitto fu una risposta all'assassinio del boss Felice Campanale ucciso a Bari il 28 agosto 2013. Leonardo Campanale, ritenuto all'epoca a capo dell'omonimo clan mafioso, era già detenuto per associazione mafiosa nell'ambito di un altro procedimento. Il suo braccio destro, Caputi, si trovava agli arresti domiciliari.

