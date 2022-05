Guasto sulla linea ferroviaria in Abruzzo, treni cancellati anche in Puglia

Un guasto sulla linea ferroviaria adriatica sta provocando grossi disagi anche in Puglia. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Fossacessia e Vasto San Salvo, in Abruzzo, per un inconveniente tecnico alla linea. Sul posto i tecnici per riparare al guasto e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Nel frattempo sono stati cancellati per ora i seguenti treni: FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:59); • FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (15:10); • IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00).

