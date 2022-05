Galatina, autobetoniera in fiamme sulla Statale 101: cabina distrutta dal rogo

Un'autobetoniera per motivi del tutto accidentali è stata interessata da un incendio che l'ha sostanzialmente resa inutilizzabile. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 16 sulla strada statale 101 all'altezza dello svincolo per Galatina-Collemeto. Il mezzo viaggiava in direzione nord: il conducente è sceso dal mezzo e ha atteso i soccorsi, allertati peraltro anche da alcuni automobilisti in transito. Sul posto, con l'ausilio di un'autobotte, sono giunti i vigili del fuoco che hanno prima spento le fiamme e poi messo in sicurezza la zona. Presente anche una pattuglia della polizia stradale che ha monitorato la viabilità, restringendo la carreggiata a una sola corsia.

