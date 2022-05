Coronavirus in Puglia, 2.880 nuovi positivi e 9 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 2.880 nuovi casi di Covid su 17.976 test e 9 decessi. Il tasso di positività si attesta al 16% (rispetto al 14% di ieri). Attualmente sono 91.438 le persone positive. I ricoverati in area medica sono 498 e 26 quelli in terapia intensiva.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.102.284 fronte di 10.776.511 test eseguiti. Le persone guarite sono 1.002.469 e 8.377 quelle decedute.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi positivi: Bari 1.090, Bat 163, Brindisi 261, Foggia 326, Lecce 536, Taranto 469, residenti fuori regione 27, in provincia in definizione 8

