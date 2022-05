Tumore al colon retto, in Puglia la prima cromoscopia per bocca

E' stata eseguita, per la prima volta in Puglia, la cromoscopia per bocca, una innovativa tecnologia farmaceutica per la prevenzione e la diagnosi del tumore colon rettale.

La nuova procedura è stata impiegata nel Centro di Endoscopia digestiva della Asl Bari nel presidio territoriale di assistenza di Gioia del Colle.

Stando a quanto reso noto oggi, rispetto alla procedura standard, la nuova tecnologia farmaceutica prevede la somministrazione di compresse, invece del colorante che viene somministrato attraverso gli strumenti endoscopici, direttamente sulla zona da indagare, facilitando così l'esame e intercettando in maniera precoce lesioni di minime dimensioni del colon e del retto.

La paziente a cui è stata somministrata, 69 anni, aveva in precedenza subito un intervento al colon per patologia benigna e che necessitava di uno screening semplicemente legato all'età.

