Trani, controlli a un'impresa di onoranze funebri in piazza Gradenigo

Dopo un'intensa attività di controlli straordinari eseguiti nel corso della notte, i Carabinieri hanno ispezionato un'impresa di onoranze funebri in piazza Gradenigo.

I militari hanno eseguito una serie di perlustrazioni utilizzando anche un elicottero in loro dotazione, probabilmente per sorvegliare dall'alto eventuali fughe.

Non si conoscono ancora i motivi alla base dell'attività, mentre si è appreso che alcuni operatori del settore avevano impugnato presso il Tar Puglia alcuni provvedimenti amministrativi con cui l'impresa messa sotto sequestro aveva avviato la sua attività a Trani.

