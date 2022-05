Ancora droga nelle scuole di Foggia, ma il fiuto del cane Elliot è infallibile

Il fiuto del pastore belga antidroga in forza alla polizia locale di Foggia, di Elliot sembra essere infallibile. Fiuta della sostanza stupefacente nascosta nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico del capoluogo, permettendo così agli agenti scovarla e sequestrarla. Le operazioni della Polizia Locale di Foggia, rientrano nell’attività progettuale di cui al Protocollo d’Intesa tra la Prefettura-Utg di Foggia ed il Comune di Foggia, denominata "Scuole Sicure" e finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, operatori della Polizia Locale di Foggia, avvalendosi dell’unità cinofila di cui fa parte il cane “Eliot” appositamente addestrato, sta ponendo in essere da qualche giorno, una intensa attività di controllo.

Pattuglie automontate ed appiedate stanno attenzionando le aree limitrofe alla scuole cittadine principalmente negli orari di ingresso ed uscita al fine di prevenire e contrastare il fenomeno. Tali attività di controllo del territorio fanno seguito all’attività organizzativa e preparatoria già posta in essere al fine di rendere effettivo l’assetto operativo. Fa altresì seguito all’esecuzione di una serie di attività finalizzate a diffondere, in funzione preventiva, le finalità del progetto presso le fasce di età destinatarie frequentanti gli istituti scolatici, in collaborazione con l’Istituzione Scolastica, mediante campagne di comunicazione e video-spot su tematiche correlate agli stupefacenti ed al disagio giovanile

