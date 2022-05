Violento impatto auto-pullman: 21enne in gravi condizioni. È successo sulla Foggia-Troia

Impatto violento, causa la forte pioggia, nella tarda serata di ieri sulla tratta Foggia-Troia tra un auto e un pullman. Il bilancio è di un uomo ferito le cui condizioni restano gravi. Secondo le prime informazioni raccolte a seguito dell'urto, l'utilitaria si è poi ribaltata al margine della strada e ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell'automobile, un ragazzo di 21 anni di Troia, che è stato trasportato in elisoccorso, con un grave trauma cranico.

Il giovane è stato intubato dall'anestesista rianimatore dell'elisoccorso Alidaunia e trasportato in codice rosso al policlinico di Foggia. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dall'abitacolo del mezzo prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia.

