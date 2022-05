Trani, tre giovani aggrediscono un 50enne con calci e pugni: ricoverato in ospedale

Indagano gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza in merito al pestaggio avvenuto intorno alle 22:30 di ieri sera nell'area del porto di Trani, nei pressi di piazza Sedile San Marco.

Per cause in corso di accertamento tre giovani hanno accerchiato e pesantemente aggredito con calci e pugni un cinquantenne rimasto esanime al suolo.

Poco dopo che si erano dileguati sono arrivate le forze dell'ordine e il 118, mentre sul posto si è presentato fuori di sé anche il figlio del malcapitato.

L'uomo è stato condotto all'ospedale di Andria e non si conoscono ancora le sue condizioni.

Da lì a poco una rissa si è verificata nella non distante via Zanardelli e potrebbe essere in qualche modo legata al primo episodio. Qualcuno afferma di avere visto anche girare un uomo armato, ma non ci sono conferme al riguardo poiché gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

