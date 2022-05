Ostuni, auto contro moto sulla Provinciale: motociclista in codice rosso

Un giovane motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un incidente. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 20, che da Ostuni porta alla frazione marina di Villanova. Un'auto e una moto, stando a quanto si apprende, si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il guidatore della moto, un 29enne ostunese. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, al Perrino di Brindisi, dai sanitari del 118. Sul posto gli agenti della polizia locale di Ostuni e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata