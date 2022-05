Chiama studentesse "orsacchiotte", prof indagato per molestie a Lecce

Un professore in servizio in un istituto superiore di Lecce è indagato per molestie. Nei suoi confronti l'istituto ha avviato un procedimento disciplinare. L'inchiesta è nata da un esposto in Procura presentato dalla dirigente dell'istituto sulla base del racconto messo nero su bianco da due studentesse 16enni.

Le giovani avrebbero raccontato e poi scritto alla dirigente che il professore le chiamava "orsacchiotte" e si rivolgeva loro con termini particolarmente affettuosi. Ieri c'è stato l'incidente probatorio, davanti alla pm Simona Rizzo, al quale ha partecipato una delle due studentesse che, pur confermando quanto detto alla dirigente, avrebbe detto di non essersi sentita né umiliata né molestata dagli atteggiamenti del professore. L'avvocato Fabio Zecca, legale difensore del professore, precisa di aver chiesto alla dirigente dell'istituto di trasferire il docente dalla classe in cui sono stati denunciati i fatti ma la dirigente avrebbe risposto che al momento non ci sono ragioni per interrompere il suo percorso didattico.

