All'ospedale di Brindisi arriva una tac innovativa a 256 strati

"Urlare spesso fa bene. Dal 3 maggio è in funzione presso l’Ospedale Perrino di Brindisi l’innovativa Tac a 256 strati. In Puglia ce ne sono solo due. Sono queste le notizie che vorrei sempre dare ai pugliesi. Ho come al solito dovuto alzare la voce, ma alla fine il risultato è arrivato”. A dare la notizia è il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

"La Tac Revolution 256 strati è una macchina diagnostica in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale e perciò acquisire le immagini in minor tempo, ridurre di oltre l’80 per cento le radiazioni e di 1/3 la quantità di mezzo di contrasto.

In Puglia ci sono solo due macchine di questo tipo, l’una appunto a Brindisi e l’altra a Foggia. Quella di Brindisi è stata installata da diversi mesi e c’era il bisogno di completare i lavori di ristrutturazione dei locali che la ospita per attivarla.

La prima parte dei lavori sono finiti, e dal 3 maggio la innovativa macchina è in funzione. Ringrazio i direttori generali della Asl che hanno seguito il percorso, Pasqualone e Roseto, i tecnici della Asl e in particolare l’Ing. Perrone, l’impresa che ha eseguito i lavori e soprattutto la Dott.ssa Eluisa Muscogiuri e il suo staff”.

