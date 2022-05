Vaccini anti-Covid, somministrate quasi 10 milioni di dosi in Puglia

Sono complessivamente 9.377.602 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale a oggi. Si tratta del 96,9% delle 9.679.308 dosi consegnate dalla struttura commissariale. Il dato è contenuto nel report del ministero della Salute aggiornato a questa mattina. L'86,39% degli over 80 ha ricevuto la terza dose di richiamo e l'1,77% la quarta. Il 91,56% di chi ha tra i 70 e i 79 anni è stato vaccinato con terza dose e lo 0,47% anche con la quarta. L'89,87% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto la terza e lo 0,33% la quarta. L'81,37% degli under 60 ha ricevuto tre dosi come il 73,57% di chi ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni e il 65,13% degli under 39. Il 63,94% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto la terza dose come il 49,34% di chi ha tra 12 e 19 anni. Il 50,81% degli under 12 è stato vaccinato con prima dose (media italiana 37,92%) mentre il 48,77% ha completato il ciclo vaccinale (media nazionale 34,42%). Sono complessivamente 465.405 i pugliesi guariti dalla infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi. Di questi, 47.837 hanno meno di 12 anni.

