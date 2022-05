Sono tutti fuori pericolo i quattro feriti dell'incidente di ieri pomeriggio ad Andria, in località Piede piccolo, nei pressi di Castel del Monte. Il sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate ad un bivio. Sul posto 118, Polizia locale Guardie campestre e vigilanza privata. Tre dei quattro feriti, di cui uno condotto in codice rosso per dinamica, si trovano all'ospedale di Andria, il quarto a quello di Corato.

© Riproduzione riservata