Andria, motociclista in codice rosso dopo lo scontro con un'auto

È giunto al Pronto soccorso dell'ospedale Bonomo in codice rosso il motociclista sbalzato via dalla sella nell'urto con un'auto ieri sera in viale Virgilio, ad Andria, nei pressi dell'oratorio della Santissima Trinità. Cadendo pesantemente dalla moto di grossa cilindrata che conduceva, il centauro ha riportato traumi a braccia e gambe per i quali è stato prima stabilizzato e trattato sul posto, quindi condotto in ospedale dagli operatori del 118.

I rilievi e le conseguenti cause del sinistro sono in fase di accertamento a cura dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme con la Polizia locale, che ha chiuso il tratto interessato alla circolazione fino alla fine di tutte le operazioni, compresa la rimozione dei veicoli.

© Riproduzione riservata