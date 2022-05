Trani, la scuola "Papa Giovanni XXIII" sarà ristrutturata con i fondi del Pnrr

La scuola elementare e materna Papa Giovanni XXIII di Trani è l'unica della provincia Bat ad essere stata finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati alla demolizione e ricostruzione di plessi scolastici.

Lo ha reso noto l'assessore al ramo, Francesca Zitoli, facendo sapere che il Governo ha approvato lo studio di fattibilità presentato dal Comune di Trani e finanziandolo con 5 milioni di euro, insieme con altre 215 scuole di tutta Italia, il 42 per cento delle quali è del meridione.

In Puglia, oltre Trani sono cinque gli edifici scolastici che potranno beneficiare di una parte dei fondi stanziati, complessivamente pari ad oltre 1 miliardo di euro.

La Papa Giovanni XXIII è chiusa per pericolo di crollo dal 10 marzo 2019 e, dopo numerose indagini, è stata accertata l'impossibilità di ristrutturarla cogliendo l'occasione del bando ministeriale per demolirla e ricostruirla ex novo.

