Puglia, gruppo "Con Emiliano": la Corte Conti promuove il rendiconto

"La Corte di Conti promuove il gruppo 'Con Emiliano'. Nessuna sanzione, il rendiconto 2021 del gruppo consiliare non presenta alcuna difformità. E' questa la conclusione a cui è giunta la Corte dei Conti pugliese, dopo aver esaminato la documentazione contabile e le integrazioni richieste nei giorni scorsi".

Lo comunica lo stesso gruppo dei consiglieri regionali pugliesi. "Contrariamente alle 'spese per consulenze' riferite ad attività utili alla gestione straordinaria del gruppo, mediante approfondimenti di natura tecnica con l'ausilio di figure altamente specializzate nella materia - evidenzia il gruppo - la natura ordinaria dell'attività demandata al collaboratore - consistente nel supporto quotidiano e continuativo apportato al gruppo - è stata opportunamente ricondotta alla voce 'spese per il personale', attestando, altresì, che i destinatari di tali rapporti di lavoro non risultano in possesso di alte e qualificate professionalità".

"Siamo molto soddisfatti delle conclusioni a cui sono giunti i magistrati contabili - ha affermato il capogruppo di 'Con Emiliano' Giuseppe Tupputi - perché testimonia la correttezza del lavoro svolto da tutti noi. La soddisfazione è doppia perché siamo un gruppo all'esordio in Consiglio regionale e un risultato del genere stimola ad andare avanti, sulla strada della linearità e della correttezza, nel rigido rispetto di norme e regolamenti".

© Riproduzione riservata