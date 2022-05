Brindisi, ennesimo incidente nel quartiere Commenda: auto contro scooter

Ennesimo incidente in via Sicilia, quartiere Commenda, a Brindisi: uno scooter Yamaha Majesty condotto da un uomo di 49 anni e una Kia Picanto si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Sicilia, una strada già segnata da incidenti stradali anche gravi. L'impatto è stato così violento che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote: è stato portato in ospedale in codice rosso da un'ambulanza del 118. Alla guida dell'auto c'era una donna che non ha riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto per la ricostruzione della dinamica si sono recati gli agenti della Polizia locale di Brindisi, al momento da quanto accertato lo scooter procedeva su via Sicilia e l'auto proveniva da via Umbria.

